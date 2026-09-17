Давида Алояна призначили головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Володимир Зеленський призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ президент підписав 15 вересня 2026 року.

Міжвідомча комісія є робочим органом при РНБО, який координує діяльність органів виконавчої влади у сфері державного експортного контролю та військово-технічного співробітництва.

Зокрема, в рамках експорту українського озброєння на ринки партнерських країн МК ВТС розглядає заявки оборонних компаній на постачання їхньої продукції за кордон. Одним із ключових напрямів діяльності комісії також є співпраця з міжнародними партнерами в межах Drone Deal.

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«Drone Deal у цьому контексті є одним із практичних механізмів розвитку українського ОПК за кордоном — через закупівлю українського озброєння, спільне виробництво та довгострокову технологічну кооперацію», — зазначають в РНБО.

До цього комісію очолював Євгеній Острянський, якого Зеленський призначив на цю посаду 3 грудня 2025 року.

Що відомо про Давида Алояна

Давид Алоян У 2021 році здобув диплом магістра з міжнародних економічних відносин Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Під час навчання займався підприємницькою діяльністю. Згодом працював у київському філіалі американської логістичної компанії ТОВ «Еверест ТС».

У 2021 році приєднався до команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу залучення інвестицій, державно-приватного партнерства та державних інвестиційних проєктів до виконуючого обов’язки начальника Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва.

У квітні 2025 року призначений заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції, де опікувався питаннями розвитку оборонно-промислового комплексу, локалізації виробництва, міжнародної співпраці та стратегічного планування.

8 вересня 2025 року Алояна призначили заступником Секретаря РНБО України.

Нагадаємо, 1 липня Кабмін ухвалив постанову, якою мала запрацювати прискорена процедура експорту озброєння. Втім, процес, станом на сьогодні досі не запустився. Зброярі досі чекають від Міноборони перелік критичних засобів, які не можуть бути продані за кордон, а як працює процедура Drone Deal, яка мала встановити рамку, яким країнам можна продавати озброєння, поки що виробникам незрозуміло.

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Зокрема, виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко стверджує, що станом на серпень 2026 року за час від ухвалення постанови приватний оборонний сектор уклав лише до десяти невеликих експортних контрактів. Крім того, за його словами, реально працює лише одне спільне підприємство українського виробника за кордоном. Водночас за механізмом, передбаченим постановою №875, станом на серпень не видано жодного дозволу.

У Раді зброярів також вважають, що доопрацювання потребують положення щодо плати за дозвіл на експорт, її авансової сплати ще до виконання контракту, а також умови, які створюють бар’єри для тестових поставок. За даними організації, плата за дозвіл може становити 20–30%.

Про те, що розмір ставки для українських експортерів зброї надто великий наголошувала і виконавча директорка Технологічних сил України, асоціації приватних виробників оборонних технологій, Анастасія Мішкіна у інтерв’ю LB.ua.

«20–30 % від суми контракту на експорт — це забагато й економічно недоцільно, на наш погляд. ТСУ переважною більшістю висловилась, що ставка має бути нульова. Рішення про так званий fast track мало полегшити експорт адміністративно, але цими ставками робить його економічно невигідним. Бо ціну на світовому ринку встановлює не виробник, а ринок, конкуренція. І ця додаткова плата з'їдає весь заробіток, а контракт з великою вірогідністю йде до іншого виробника. Тобто ми власними регулюваннями даємо цінову перевагу конкурентам за кордоном», — зазначила вона.

Мішкіна додала, що асоціація пропонує встановити на початку нульову ставку, а перед запровадженням будь-якої іншої ставки спочатку прорахувати можливі сценарії.