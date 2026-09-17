Головне за ніч та ранок четверга, 17 вересня: балістика на Київ, влучання в ТЦ в Харкові, ухвалення закону Ліндсі Грема

Нічні повітряні атаки , 229 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, ураження ворожої авіації в Ростові.

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Росіяни у ніч на 17 вересня атакували Україну реактивними безпілотниками та ракетами різних типів.

Тривога оголошувалася по всій території держави через наявність у повітрі винищувачів МіГ-31 і загрозу пуску "Кинджалів". Станом на 2:30 МіГи сіли на аеродроми.

У Києві та області внаслідок запуску балістики та ракет "Циркон" лунали вибухи. Повідомляли про проблеми з водопостачанням на лівому березі.

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Станом на 12:10 кількість поранених у Києві зросла до 20. Серед потерпілих двоє дітей 10 і 12 років.

Госпіталізували дев'ятьох людей, зокрема дитину, повідомив мер Віталій Кличко.

Ушкодження зафіксовано в різних районах на обох берегах. За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки є на 10 локаціях.

Вранці четверга, після ночі ракетно-дронової атаки на столицю, Росія знову атакувала Київ дронами. Зафіксовано повторне влучання в Подільському районі.

В Одесі поранені семеро людей, зокрема діти 4 і 13 років. Пошкоджено будинки.

У Кропивницькому ворог вдарив по критичній інфраструктурі.

Також Повітряні Сили повідомляли про цілі на Дніпро і Запоріжжя.

Американські конгресмени фінально погодили законопроєкт авторства покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає Дональду Трампу повноваження застосовувати "пекельні санкції" проти торговельних партнерів Росії.

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Підтримали документ 262 депутати Палати представників, 159 висловилися проти. Наступний крок - підпис президента.

Законопроєкт не лише дає главі держави право запроваджувати митний тариф у 100% від вартості товарів проти країн, які торгують енергоносіями з Росією, але й передбачає прямі санкції проти країни-агресора - посадових осіб, банків, тіньового флоту. Також окремо передбачено і санкційні заходи проти Ірану.

Демократів непокоїть, що закон надає Трампу занадто широкі повноваження щодо тарифів, і при цьому не гарантує тиск на Росію, позаяк республіканець може відмовитися застосовувати санкції.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 31 атаку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1960 окупантів, танк, 6 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 14 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 513 490 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Ярославського НПЗ вночі 17 вересня. Операцію провели СБУ, Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки і Служба зовнішньої розвідки.

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Також СБУ атакувала військовий аеродром у Ростові. Там уражено ворожу авіацію. «Підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів», – сказав Володимир Зеленський.

Є результати й у Чорному морі.

Згодом деталі про атаку розповіли в Генштабі.

Докладніше – в новині.

Російські війська на Донецькому напрямку планували охопити міста-фортеці з двох боків – через Добропілля з півдня та Святогірськ із півночі. За словами командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, північну частину цього задуму українським силам вдалося фактично знищити.

Про це Білецький розповів в ефірі "Єдиних новин".

Російський план передбачав рух із півдня через Добропілля, тоді як із півночі війська РФ мали просуватися через виступ у напрямку Святогірська, а далі – до Барвінкового. У результаті дві частини російського угруповання мали зійтися, створивши охоплення.

Нині ситуація на Добропільському напрямку залишається складною, однак контрольованою, сказав Білецький. Водночас північна "клешня", за його словами, фактично розгромлена.

Докладніше – в новині.

Російські війська атакували безпілотником Основ’янський район Харкова. Внаслідок удару зафіксували влучання у торговий центр, спалахнула пожежа.

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На момент влучання працівники й відвідувачі перебували в укритті. По допомогу медиків звернулась 65-річна працівниця ТЦ, якій пізніше стало погано.

У ніч на 17 вересня росіяни завдали по Україні ракетно-дронового удару. Основною метою ворога були Київщина, Одещина та Запоріжжя. ППО знешкодила 131 ціль, повідомили у Повітряних силах.

Починаючи із 18:00 16 вересня росіяни запустили:

протикорабельні ракети Онікс із Курської області Росії;

балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;

157 ударні БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дрони-імітатори типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 131 ціль:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 36 локаціях, а також падіння уламків у 5 місцях.

В Україну повернули тіла 252 загиблих.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Росія атакувала цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до українського порту. Загинув капітан.

Ще троє членів екіпажу поранені.

Більше інформації – в новині.

Виконуючим обовʼязки генерального прокурора став Антон Ковальський.

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Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Хто такий Антон Ковальський, та що цьому передувало – в новині.

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення псевдовиборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України.

У документі засуджуються наміри окупаційної російської адміністрації організувати та провести так звані вибори до державної думи на ТОТ України та міститься заклик не визнавати їх результатів.

Такі дії РФ грубо порушують Статут ООН, Женевську конвенцію про захист цивільного населення, Гельсінський акт, Європейську конвенцію з прав людини та ключові резолюції ГА ООН щодо суверенітету й територіальної цілісності України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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