Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 та місце запуску російських БпЛА

Сили оборони України 16 вересня та в ніч на 17 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, у районі Вигоничів Брянської області Росії уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.
У районі Донецька українські військові вдарили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували до застосування та запускали ударні безпілотники. Крім того, удари припали по складах матеріально-технічних засобів російських військ у Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську.
У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині Сили оборони поцілили по районах зосередження особового складу противника.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.
- Пускові установки С-400 – це мобільні комплекси на колісному шасі, які входять до складу російських зенітних ракетних систем та призначені для запуску ракет різного типу. Такі спеціальні ракетні групи ворог здебільшого розміщує у прикордонних регіонах, зокрема у Брянській та Ростовській областях.