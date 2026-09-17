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Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 та місце запуску російських БпЛА

Окрім того, українські військові били по складах та місцях зосередження особового складу ворога.

Сили оборони уразили дві пускові установки С-400 та місце запуску російських БпЛА
Успіхи Сил Оборони
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 16 вересня та в ніч на 17 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Вигоничів Брянської області Росії уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

У районі Донецька українські військові вдарили по об’єкту, де російські війська зберігали, готували до застосування та запускали ударні безпілотники. Крім того, удари припали по складах матеріально-технічних засобів російських військ у Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську.

У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині Сили оборони поцілили по районах зосередження особового складу противника.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російських військ триває.

  • Пускові установки С-400 – це мобільні комплекси на колісному шасі, які входять до складу російських зенітних ракетних систем та призначені для запуску ракет різного типу. Такі спеціальні ракетні групи ворог здебільшого розміщує у прикордонних регіонах, зокрема у Брянській та Ростовській областях.
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