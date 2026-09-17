Сьогодні російський дрон вбив чоловіка біля зупинки на Чугуївщині

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Сьогодні, 17 вересня, російська армія дроном вбила цивільного на Чугуївщині Харківської області.

Як розповіли у обласній прокуратурі, близько 07:40 російські військові атакували FPV-дроном цивільного чоловіка поблизу зупинки громадського транспорту на виїзді з села Котівка Чугуївського району.

За попередніми даними, двоє чоловіків йшли автодорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього.

Від отриманих поранень він загинув на місці.

Наразі вживаються заходи для евакуації тіла загиблого.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).