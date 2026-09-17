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ГУР оприлюднило дані про іноземне обладнання для виробництва "Гераней" в Алабузі

Йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

ГУР оприлюднило дані про іноземне обладнання для виробництва "Гераней" в Алабузі
Іноземне обладнання для виробництва ворожих дронів
Фото: ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions інформацію про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують у виробництві російських безпілотників "Герань" різних модифікацій.

Обладнання встановлене на території особливої економічної зони "Алабуга". У переліку – токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.

За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.

Зокрема, у переліку є вертикально-фрезерний обробний центр VMC 1000Q китайської компанії SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.), автоматичний установник компонентів RS-1R японської JUKI, а також мехатронна виробнича лінія німецької Festo з промисловим роботом Melfa японської Mitsubishi. Це обладнання використовується для різних виробничих процесів – від обробки металів та інших матеріалів до монтажу SMD-компонентів на друковані плати.

Скриншот з War&amp;Sanctions
Скриншот з War&Sanctions

Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання. Зокрема, ГУР пропонує запровадити виїзні перевірки за задекларованими адресами встановлення обладнання.

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