У Києві через обстріл пошкоджено спорткомплекс КНУ ім. Шевченка

Люди не постраждали внаслідок атаки.

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У Києві внаслідок вечірнього російського обстрілу пошкоджено будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив у Facebook виконувач обов’язків ректора університету Валерій Копійка.

У будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. Люди не постраждали.

Факт пошкодження будівлі задокументували правоохоронці, а сам об’єкт перебуває під охороною. В університеті найближчим часом планують розпочати роботи з ліквідації наслідків обстрілу.