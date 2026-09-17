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У Києві через обстріл пошкоджено спорткомплекс КНУ ім. Шевченка

Люди не постраждали внаслідок атаки.

У Києві через обстріл пошкоджено спорткомплекс КНУ ім. Шевченка
Ілюстративне фото / КНУ імені Тараса Шевченка
Фото: Анна Стешенко

У Києві внаслідок вечірнього російського обстрілу пошкоджено будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив у Facebook виконувач обов’язків ректора університету Валерій Копійка.

У будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. Люди не постраждали. 

Факт пошкодження будівлі задокументували правоохоронці, а сам об’єкт перебуває під охороною. В університеті найближчим часом планують розпочати роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

  • У ніч на 17 вересня Росія атакувала столицю дронами та ракетами. Станом на 11 ранку кількість поранених внаслідок ракетно-дронової атаки ворога зросла до 19. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років. 9 людей довелось госпіталізувати.
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