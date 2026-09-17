У Києві через обстріл пошкоджено спорткомплекс КНУ ім. Шевченка

У Києві внаслідок вечірнього російського обстрілу пошкоджено будівлю спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Про це повідомив у Facebook виконувач обов’язків ректора університету Валерій Копійка.
У будівлі вибило скління фасаду, зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення. Люди не постраждали.
Факт пошкодження будівлі задокументували правоохоронці, а сам об’єкт перебуває під охороною. В університеті найближчим часом планують розпочати роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
- У ніч на 17 вересня Росія атакувала столицю дронами та ракетами. Станом на 11 ранку кількість поранених внаслідок ракетно-дронової атаки ворога зросла до 19. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років. 9 людей довелось госпіталізувати.