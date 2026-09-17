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Defense Tech

АОЗ оголосила закупівлю FPV-дронів на радіокеруванні для військових за ТТХ Міноборони

Заявки для участі в закупівлі прийматимуть з 16 по 25 вересня 2026 року

АОЗ оголосила закупівлю FPV-дронів на радіокеруванні для військових за ТТХ Міноборони
Український виробник FPV-дронів «Vyriy drone»
Фото: Vyriy Drones

Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочала конкурентну закупівлю ударних і розвідувально-ударних FPV-дронів на радіокеруванні відповідно до тактико-технічних характеристик, визначених Міністерством оборони України. Про це повідомили в оборонному відомстві.

У міністерстві зазначили, що на відміну від закупівель за конкретними назвами виробів, перелік яких формують Генеральний штаб ЗСУ та Міноборони, закупівля за ТТХ дає змогу Агенції контрактувати різні моделі безпілотників, якщо вони відповідають встановленим вимогам. 

«Ці характеристики розроблені в консультаціях з виробниками та Генеральним штабом, але в першу чергу – з військовими. З тими, хто ці дрони використовуватиме на фронті. Саме під їх потреби розроблялись ТТХ, і саме їх вимогам мають відповідати FPV», – пояснив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

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Закупівля передбачає 269 лотів. Радіокеровані FPV-дрони розподіляються на класи залежно від ключових характеристик. Кожен лот – це комбінація шести параметрів:

  • розмір рами;
  • наявність донаведення;
  • тип зв'язку;
  • тип камери;
  • частоти відеопередавача;
  • частоти приймача сигналу.

Водночас діятиме механізм диверсифікації постачання: один учасник зможе бути визначений переможцем не більше ніж у 50% від загального обсягу закупівлі.

Такий підхід дає змогу розподілити постачання між кількома виробниками та знизити ризики перебоїв із поставками. Таким чином виробники отримують можливість конкурувати за державне замовлення, а військові частини – отримувати безпілотники, які відповідають визначеним потребам за своїми характеристиками.

Документи для участі в закупівлі можна подати з 16 по 25 вересня 2026 року. Детальна інформація про умови закупівлі та вимоги до учасників доступна для виробників і постачальників на сайті АОЗ ДОТ

У серпні Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше оголосила тендер на закупівлю наземних роботизованих комплексів, характеристики яких відповідають тактико-технічним вимогам, затвердженим Міністерством оборони України.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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