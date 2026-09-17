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Defense Tech

WIY Drones представила автономну систему перехоплення повітряних цілей

За словами розробників, система автоматизує більшість етапів місії — від зльоту та навігації до розпізнавання цілі й термінального наведення.

WIY Drones представила автономну систему перехоплення повітряних цілей
донаведення
Фото: WIY Drones

Українська компанія WIY Drones представила комплексну систему протиповітряного захисту з автономним перехопленням повітряних цілей. Про це компанія повідомила у пресрелізі. 

За задумом компанії, оператор визначає пріоритетну ціль і контролює виконання місії, тоді як подальші етапи перехоплення система виконує автоматично.

За словами розробників, система вже демонструє автоматичний зліт перехоплювача, навігацію без використання GPS, вихід у заданий сектор перехоплення, а також розпізнавання та супровід повітряної цілі за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. На фінальному етапі використовується тепловізійне наведення.

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Одним із ключових компонентів є технологія SineLink. Вона забезпечує навігацію за наземними маяками у районах, де GPS-сигнал недоступний або пригнічений засобами радіоелектронної боротьби. Для підтримання зв’язку наземна станція керування використовує антену, яка автоматично відстежує дрон і може обертатися на 360 градусів. До слова, цю технологію використовують і на дронах-перехоплювачах STING, які інтегрували на безекіпажні катери MAGURA MV11

За даними WIY Drones, система також інтегрується з платформою SkyMap, яка об’єднує інформацію від радарів та інших засобів виявлення повітряних цілей. У перспективі комплекс має взаємодіяти з радіолокаційними станціями, іншими перехоплювачами та центрами управління повітряною обстановкою. Компанія також заявляє про співпрацю з європейськими партнерами, зокрема польськими виробниками радіолокаційних систем.

Наразі остаточне рішення про ураження цілі залишається за пілотом: після автоматичного виведення дрона в сектор перехоплення він підтверджує ціль і вручну здійснює підрив бойової частини.

У WIY Drones повідомили, що працюють над автоматизацією останнього етапу. Функція автоматичного підриву вже пройшла внутрішні випробування та перебуває на етапі доопрацювання. У разі її впровадження оператору залишиться обирати ціль і контролювати виконання всієї місії, тоді як перехоплення має відбуватися в автоматичному режимі.

WIY Drones — український розробник і виробник безпілотних комплексів та технологічних рішень для сектору безпеки і оборони. Компанія створює комплексні рішення, що охоплюють дрони-перехоплювачі, розвідувальні та ударні БпЛА, наземні станції керування, програмне забезпечення та технології автоматизації. 

Нещодавно оборонний кластер Brave1 спільно з Головним управлінням оборонних інновацій Міністерства оборони України провів масштабні випробування модулів автоматичного донаведення дронів на рухомі наземні цілі. 

Загалом же, у Силах оборони використовують понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження цілей противника.

«А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення», — повідомили в Міноборони.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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