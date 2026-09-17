На Полтавщині російський дрон влучив у склад підприємства

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

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У Полтавському районі зафіксували влучання російського безпілотника у складське приміщення одного з підприємств.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Унаслідок атаки пошкоджені будівля складу та техніка підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вчора вдень, 16 вересня, російська армія теж атакувала інфраструктуру в Полтавському районі. Загорілася складська будівля. Постраждалих не було.

У зв'язку з горінням у прилеглих районах в ОВА попереджали про можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння.