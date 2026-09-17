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20 людей поранено в Києві внаслідок нічної атаки (оновлено)

Пошкодження зафіксовано на обох берегах міста. 

20 людей поранено в Києві внаслідок нічної атаки (оновлено)
Наслідки атаки 17 вересня
Фото: Поліція Києва Facebook

У Києві станом на 12:10 кількість поранених внаслідок ракетно-дронової атаки ворога зросла до 20. Серед потерпілих є двох дітей 10 і 12 років.

Госпіталізували дев'ятьох людей, зокрема дитину. Про це повідомив мер Віталій Кличко. 

Станом на 12 годину на стаціонарному лікуванні залишалося п'ятеро киян.

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«До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці. Пʼятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень», – сказав Кличко. 

Ушкодження зафіксовано в різних районах на обох берегах. За інформацією Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки є на 10 локаціях. 

У Дніпровському в триповерховій офісній будівлі пошкоджено скління і фасах, у кількох будинках вибито вікна. Там же уламки впали на складські приміщення і біля АЗС. Пошкоджено ще один офіс і житловий будинок. У будинках пошкоджено зовнішнє оздоблення, повідомили в ДСНС.

Росіяни атакували Київ
Фото: Поліція Києва Facebook
Росіяни атакували Київ

Росіяни вдарили по Києву
Фото: Поліція Києва Facebook
Росіяни вдарили по Києву

Фото: Поліція Києва Facebook

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У Дарницькому районі пошкоджено склади і авто. 

У Подільському районі пошкоджено дах нежитлової будівлі.

У Святошинському районі було влучання в нежитлову будівлю. 

«У Солом’янському районі, за попередньою інформацією, зруйнована складська будівля. Пожежі попередньо немає», – сказав міський голова.

Пошкоджено фасад та скління 4-поверхової будівлі вищого навчального закладу в Голосіївському районі. Було незначне загоряння на площі 5 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Пошкодження навчального закладу в Голосіївському районі
Фото: ДСНС України Facebook
Пошкодження навчального закладу в Голосіївському районі

На лівому березі, в Святошинському і Солом'янському районах після ударів було знижено тиск подачі води. Проблеми усунуто. 

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