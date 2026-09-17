КНДР відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових

Корейці навчаються веденню боїв у реальних умовах, а не на симуляторах. Ці знання можуть загрожувати безпеці регіону.

Північна Корея відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових. Росія забезпечує їм досвід реальний бойових дій та підготовку, повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю японському медіа HNK, уривки якого наведені його пресслужбою.

Єдиних значних втрат корейці зазнали під час Курської операції, коли безпосередньо брали участь у боях. Після цього вони вирішили не заходити на українську територію.

«Але вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними. Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні.

«Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями», – сказав він.

Постачання військових до Росії з КНДР триває з 2024 року. У перший рік Пхеньян відправив близько 14 000 осіб.

Північна Корея також надає окупантам підтримку озброєнням.