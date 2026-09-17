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КНДР відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових

Корейці навчаються веденню боїв у реальних умовах, а не на симуляторах. Ці знання можуть загрожувати безпеці регіону. 

КНДР відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових
Кім Чен Ин нагородив військових, які воювали проти України
Фото: EPA/UPG

Північна Корея відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових. Росія забезпечує їм досвід реальний бойових дій та підготовку, повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю японському медіа HNK, уривки якого наведені його пресслужбою. 

Єдиних значних втрат корейці зазнали під час Курської операції, коли безпосередньо брали участь у боях. Після цього вони вирішили не заходити на українську територію.  

«Але вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними. Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні», – сказав Володимир Зеленський. 

Він додав, що бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні. 

«Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями», – сказав він. 

  • Постачання військових до Росії з КНДР триває з 2024 року. У перший рік Пхеньян відправив близько 14 000 осіб. 
  • Північна Корея також надає окупантам підтримку озброєнням.
  • Крім того, корейці працюють на російських військових заводах. Bloomberg оцінює кількість працевлаштованих у ОПК Росії корейців у 25 000. 
  • Ні Москва, ні Пхеньян не приховують участі громадян КНДР у війні. Кім Чен Ин нагороджував солдатів, що повернулися після участі в війні проти України. 
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