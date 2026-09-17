КНДР відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових

Північна Корея відправила до Росії від 30 000 до 50 000 військових. Росія забезпечує їм досвід реальний бойових дій та підготовку, повідомив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю японському медіа HNK, уривки якого наведені його пресслужбою.
Єдиних значних втрат корейці зазнали під час Курської операції, коли безпосередньо брали участь у боях. Після цього вони вирішили не заходити на українську територію.
«Але вони навчаються, працюють із дронами та операторами дронів, тренуються з ними. Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні», – сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що бачив реальну ракету північнокорейського виробництва в Україні.
«Китайських ракет я не бачив. Але я знаю, що їхні технології потрапляють до Росії. Обладнання, яке вони використовують, надходить із Китаю, імовірно, разом із фахівцями й технологіями», – сказав він.
- Постачання військових до Росії з КНДР триває з 2024 року. У перший рік Пхеньян відправив близько 14 000 осіб.
- Північна Корея також надає окупантам підтримку озброєнням.
- Крім того, корейці працюють на російських військових заводах. Bloomberg оцінює кількість працевлаштованих у ОПК Росії корейців у 25 000.
- Ні Москва, ні Пхеньян не приховують участі громадян КНДР у війні. Кім Чен Ин нагороджував солдатів, що повернулися після участі в війні проти України.