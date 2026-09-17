Мінветеранів планує змінювати закон, щоб міністерство могло бути розробником стандартів.

Про це під час брифінгу з журналістами розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

“Хочемо перетворити державну службу супроводу ветеранів, не плутати з службою супроводу в ЗСУ, щоб був перехід [ветерана з військового до цивільного життя]. Це сенситивне питання, перехід іноді затягується до 6 місяців - 1 року. Є близько 2600 фахівців з супроводу, Мінветеранів дає субвенцію, щоб наймали такого фахівція. Важко контролювати якість надання послуг. Тримається це на мотивації фахівців. Більша частина працює дуже добре. Хочемо їх перевести на службу на державне підприємство "Державна служба супроводу ветеранів". Розробляється стандарт, по якому надають послугу”, – сказав міністр.

Він додав, що у Мінветеранів створюється інфраструктура для ветеранів, планується до 140 штук. Центри будуть надавати так послуги, щоб була одна точка входу для ветерана: “Ветеран має звернутися раз, до нього проактивно звертається фахівець із супроводу. Ці фахівці працювали виходили з задач, які ставило міністерство. Основна проблема – доступ до даних, і до знань. Щоб стандартизувати навантаження на робітника, на послуги, хочемо зробити кол-центр, який буде відповідати на 90% питань. Є ідеї отримувати е-довіреність на отримання деяких документів, щоб отримував фахівець, а не ветеран сам. Візія погоджена з ветеранською спільнотою. Намагаємося обмежити якомога більше паперових документів, які просимо у ветерана. Основна проблема – відсутність реєстру ветеранів, отримання УБД, виплат. Маємо це спростити. Хочемо зробити: став у ТЦК, заповнюєш папір, отирмуєш гроші, але впродовж місяця маєш пройти ВЛК. Хочемо закрити дірку звільнився з служби – отримуєш кошти”.