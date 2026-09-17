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Канада вперше інвестувала в українську програму підготовки операторів БпЛА

У рамках програми готуватимуть пілотів FРV та БпЛА літакового типу

Канада вперше інвестувала в українську програму підготовки операторів БпЛА
Фото: Facebook

Уряд Канади виділив кошти на підтримку програм підготовки операторів дронів у Навчальному центрі Фонду Сергія Притули. Про це фонд повідомив у Instagram.

Фінансування надається через Управління військової підготовки та співпраці (DMTC) Міністерства національної оборони Канади. Протягом 24 місяців партнерство охопить два напрями: базову підготовку операторів FРV та БпЛА літакового типу.

«І головне — це можливість розбудувати стійку навчальну інфраструктуру: інструкторів, методики, стандарти, які працюватимуть довше за будь-який окремий проєкт», — повідомили у фонді. 

Раніше за підсумками зустрічі української та канадської делегацій прем’єр Канади Марк Карні анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace — цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.

Також, за словами Володимира Зеленського, Канада готова долучити свої технології до розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, готовність якої Україна очікує до кінця 2026 року.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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