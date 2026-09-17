Україні пообіцяли внести в цей фонд 40,1 млн канадських доларів. Перший внесок очікують у еквіваленті1,2 млрд грн.

Про це під час брифінгу з журналістами розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає журналістка LB.ua.

“Хочу продовжувати політику, яка була на Миколаївщині, була гарна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Данією. Треба більше адвокатувати ветеранську політику українську в світі. Недостатня увага міністерства в комунікації з міжнародними партнерами”, – сказав він по поверненні з поїздки до США.

За словами міністра, міжнародний фонд з підтримки ветеранів в Україні буде керуватися міжнародною радою для прозорості і підзвітності: “Така практика була на Миколаївщині. Ми пропонувати тільки пріоритети”.

Окрім Канади, Україна веде перемовини з п’ятьма країнами щодо підтримки такого фонду.



