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Хочу продовжувати політику, яка була на Миколаївщині, – Кім про міжнародну співпрацю щодо ветеранів

Канада стає першим донором міжнародного фонду для допомоги Україні щодо ветеранської політики. 


Хочу продовжувати політику, яка була на Миколаївщині, – Кім про міжнародну співпрацю щодо ветеранів
Віталій Кім, Голова Миколаївської ОВА
Фото: Зоряна Стельмах

Україні пообіцяли внести в цей фонд 40,1 млн канадських доларів. Перший внесок очікують у еквіваленті1,2 млрд грн. 

Про це під час брифінгу з журналістами розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає журналістка LB.ua. 

“Хочу продовжувати політику, яка була на Миколаївщині, була гарна співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Данією. Треба більше адвокатувати ветеранську політику українську в світі. Недостатня увага міністерства в комунікації з міжнародними партнерами”, – сказав він по поверненні з поїздки до США.

За словами міністра, міжнародний фонд з підтримки ветеранів в Україні буде керуватися міжнародною радою для прозорості і підзвітності: “Така практика була на Миколаївщині. Ми пропонувати тільки пріоритети”.

Окрім Канади, Україна веде перемовини з п’ятьма країнами щодо підтримки такого фонду.


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