Міністр у справах ветеранів Віталій Кім сказав, що є програми, які закриваються у міністерстві як неефективні, однак не уточнив, які саме.

Загалом він сказав, що 70% ветеранів незадоволені роботою Мінветеранів.

Про це міністр розповів під час брифінгу з журналістами, передає журналістка LB.ua.

“Коли зміниться базова історія – отримання грошей, УБД, лікування, відновлення, можна говорити про комфортні речі. Не будемо перекриватися маленькими заслугами”, – сказав міністр.

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За його словами, США витрачає 40 000 доларів в рік на ветерана, в них 18 млн ветеранів. Канада – 27 000, Канада – 35-37 000 доларів.

“У нас по бюджету – 1400 грн в рік. Цього, звісно, недостатньо. Попри те, будемо не романтиками, а прагматиками. Жодна країна в світі не мала успішного досвіду ветеранської політики, бо це бездонна бочка. Можна завжди робити краще. Але базові послуги маємо забезпечити ветерану, і треба буде збільшувати після закінчення війни в рази бюджети, бо зараз пріоритет - зброя і чинна війна”, – сказав міністр.

Він сказав, що є програми, які закриваються у міністерстві як неефективні, однак не уточнив, які саме.

Також сказав, що міністерство посилить Олександр Форбс Гусаров: “Головний психолог “Азову”. Наша команда комунікувала з 42 бригадами, беремо топ бригади – Хартія. Азов, Третій, з ними все пропрацювали. Ми базувалися на їхньому досвіду”, – додав міністр.

Нагадаємо, Віталій КІм також заявив, що Міністерство ветеранів виконувало здебільшого інформаційну функцію. Тому планують змінити закон.

Він також додав, що хоче продовжити політику співпраці з міжнародними донорами по ветеранах так, як це було на Миколаївщині, яку він очолював до переходу на посаду міністра.