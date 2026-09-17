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Україна витрачає на ветерана 1400 грн на рік, – Віталій Кім

Міністр Віталій Кім порівняв витрати на ветеранів на рік у США та Канаді з Україною. 

Україна витрачає на ветерана 1400 грн на рік, – Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

Про це міністр розповів під час брифінгу з журналістами, передає журналістка LB.ua. 

За його словами, США витрачає 40 000 доларів в рік на ветерана, в них 18 млн ветеранів. Канада – 27 000, Канада – 35-37 000 доларів. 

“У нас по бюджету – 1400 грн в рік. Цього, звісно, недостатньо. Попри те, будемо не романтиками, а прагматиками. Жодна країна в світі не мала успішного досвіду ветеранської політики, бо це бездонна бочка. Можна завжди робити краще. Але базові послуги маємо забезпечити ветерану, і треба буде збільшувати після закінчення війни в рази бюджети, бо зараз пріоритет - зброя і чинна війна”, – сказав міністр. 

Нагадаємо, Віталій КІм також заявив, що Міністерство ветеранів виконувало здебільшого інформаційну функцію. Тому планують змінити закон.

Він також додав, що хоче продовжити політику співпраці з міжнародними донорами по ветеранах так, як це було на Миколаївщині, яку він очолював до переходу на посаду міністра.

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