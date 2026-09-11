Про це повідомили в громадській спілці «Аптечна професійна асоціація України» (АПАУ), пише Укрінформ.

В окремих регіонах України запасів деяких лікарських засобів в аптеках може вистачити лише на 2–3 тижні через перебої з постачанням після російських обстрілів.

За даними асоціації, в окремих регіонах зріс попит на низку препаратів, через що їхні запаси в аптеках скорочуються. Водночас пошкодження логістичної та цивільної інфраструктури внаслідок російських атак впливають на ланцюги постачання ліків і медичних виробів.

В АПАУ зазначають, що вже фіксують затримки з постачанням окремих категорій препаратів. Дистриб’ютори при цьому не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок.

Аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати дефіцит препаратів, якщо їх немає у виробників або дистриб’юторів. Тому, за словами представників асоціації, для стабілізації ситуації необхідна координація між виробниками, дистриб’юторами, аптеками та державними органами.

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Представники фармацевтичного ринку вже консультуються з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих рішень.

Серед пропозицій АПАУ — спрощення процедур ввезення лікарських засобів, розширення доступу аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, використання механізмів паралельного імпорту. Також пропонують створити додаткові можливості для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях — зокрема в метро, підземних переходах та укриттях.

В асоціації закликають людей не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби. Масове формування надмірних домашніх запасів може додатково навантажити систему постачання.

Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання та мати запас приблизно на 2–3 місяці відповідно до призначень лікаря.

В АПАУ наголосили, що аптечний сектор продовжує працювати, а ситуацію з постачанням ліків постійно моніторять, щоб не допустити системних перебоїв.