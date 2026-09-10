Лише понад 45% закладів із договорами НСЗУ мають повний склад реабілітаційних команд

Про це НСЗУ повідомила у відповідь на запит LB.ua.

Лише 45,7% медзакладів договірної мережі Національної служби здоров’я мають повний кадровий склад відповідно до вимог до мультидисциплінарної реабілітаційної команди.

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Віталій Перфільєв під час заняття

За даними служби, укомплектування закладу фахівцями є відповідальністю самого закладу та його власника. Водночас прогнозування потреби в реабілітаційних кадрах і планування їхньої підготовки належать до компетенції Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 24 серпня 2026 року договори з НСЗУ на стаціонарну реабілітаційну допомогу мали 372 заклади у 25 регіонах. Амбулаторну реабілітацію надавали 522 заклади у 25 регіонах.

Ще 158 закладів у 24 регіонах мали договір на реабілітацію немовлят, які народилися передчасно та/або з захворюваннями, протягом перших трьох років життя.

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НСЗУ зазначає, що провела аналіз фактичної реалізації пакету стаціонарної реабілітаційної допомоги за 2025–2026 роки. Він, зокрема, стосувався кадрового забезпечення мультидисциплінарних команд, регіональних особливостей мережі та результативності допомоги.

Крім того, НСЗУ не має повних даних про реабілітацію, яку люди отримують поза Програмою медичних гарантій — за власні кошти, кошти благодійних фондів або міжнародної допомоги.

У стаціонарній реабілітації найбільше представлені нейрореабілітаційний та ортопедично-травматологічний напрями.

Низькою залишається представленість кардіореспіраторної реабілітації та допомоги пацієнтам з онкозахворюваннями.

Діти становлять 11–12% обсягу стаціонарної реабілітаційної допомоги.