“Буде жорстка розмова з ректорами”: Ляшко анонсував зміни в медичній освіті

Міністр підтвердив, що планується скорочення місць для навчання майбутніх медиків, “але не скорочення місць державного замовлення”.

Про це він сказав у розмові з LB.ua.

Нагадаємо, що весною міністр сказав, що університетські лікарні та вимога про 5000 студентів рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти в Україні. Тепер він пояснив цю тезу.

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За словами Віктора Ляшка, 5 000 здобувачів освіти в одному виші дозволяє утримати університет і впроваджувати там нові технології. Але це не обов’язково всі 5000 медиків. Це можуть бути різні факультети.

“У нас цього місяця буде велика зустріч з усіма ректорами саме медичних факультетів. Ми повинні поговорити про роль освіти в системі охорони здоров'я 2035-2040, – каже міністр. – Бо якщо ми сьогодні не будемо дивитися про потреби на на той час, то гріш ціна нам як управлінцям. Можливо, хай краще стане менше медичних університетів, але тим, що будуть, збільшити кількість державного замовлення, підняти кількість людей, які викладають, щоб давати якісну освіту. І паралельно з цим тоді буде вирішуватись питання з медичними факультетами при класичних університетів, яких також дуже багато”.

Наразі в Україні найбільший медвиш — столичний Національний медичний університет імені Богомольця, там близько 10 000 студентів. Понад 5000 студентів мають також медвиші Львова, Вінниці й Тернополя. Решта коливається від 2500 до 4000.

“Університети, які живуть тільки в сьогоденні, не шукають потенційного здобувача освіти за межами нашої країни, самі деградують, – додає Віктор Ляшко. – Вони очікують, що міністр буде їм приводити студентів? Так не повинно бути. Якщо ви попросили фінансову автономію, господарську автономію, якщо міністр не може втрутитись у вибори ректора, призначити ректора, то дайте результат. Давайте подивимося на Чехію. Аналогічний вони переживали етап. Після цього прийняли рішення залучати іноземних студентів на навчання. І так поповнювали кадровий запас. Якщо подивитись на Велику Британію, яку ми брали за модель, коли робили реформу, то в них тільки 30% лікарів здобули освіту в Великій Британії. 70% приїхали з країн Європейського Союзу і поза межами ЄС. У мене буде жорстка розмова з ректорами. Після цього готовий йти і до Сергія Бабака, і до Михайла Радуцького, і пропонувати певні зміни”.

Повний матеріал про потенційне скорочення місць для навчання медиків в Україні, що нас може чекати і чому, читайте тут.