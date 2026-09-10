Тобто фактично онкопацієнти, які мають потребу в реабілітації, не отримують її за держкошт.
Із 1 190 пацієнтів з онкодіагнозами 553 проходили реабілітацію в стаціонарі, ще 643 — амбулаторно.
Для порівняння, у 2025 році реабілітаційну допомогу отримали 444 991 пацієнт. З них 1 099, або 0,25%, мали злоякісне новоутворення. 392 людини проходили реабілітацію стаціонарно, 723 — амбулаторно.
Водночас у службі зазначають, що реабілітація онкопацієнтів не обмежена двома 14-денними циклами.
«Кількість і тривалість циклів визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда закладу за клінічними показаннями», — йдеться у відповіді НСЗУ.
За даними електронної системи охорони здоров’я, у 2025–2026 роках 23 880 випадків стаціонарної реабілітації були для пацієнта третім або наступним циклом.
Водночас НСЗУ не може оцінити, яку частину загальної потреби в реабілітації покриває Програма медичних гарантій. У службі пояснюють, що оцінювання потреби населення належить до компетенції МОЗу.