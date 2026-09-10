Про це НСЗУ повідомила у відповідь на запит LB.ua.

З них – лише 1 190, або 0,38%, мали злоякісне новоутворення як основний або супутній діагноз.

У 2026 році реабілітацію за договором з Національною службою здоров’я отримали 315 277 українців.

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Тобто фактично онкопацієнти, які мають потребу в реабілітації, не отримують її за держкошт.

Із 1 190 пацієнтів з онкодіагнозами 553 проходили реабілітацію в стаціонарі, ще 643 — амбулаторно.

Для порівняння, у 2025 році реабілітаційну допомогу отримали 444 991 пацієнт. З них 1 099, або 0,25%, мали злоякісне новоутворення. 392 людини проходили реабілітацію стаціонарно, 723 — амбулаторно.

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Водночас у службі зазначають, що реабілітація онкопацієнтів не обмежена двома 14-денними циклами.

«Кількість і тривалість циклів визначає мультидисциплінарна реабілітаційна команда закладу за клінічними показаннями», — йдеться у відповіді НСЗУ.

За даними електронної системи охорони здоров’я, у 2025–2026 роках 23 880 випадків стаціонарної реабілітації були для пацієнта третім або наступним циклом.

Водночас НСЗУ не може оцінити, яку частину загальної потреби в реабілітації покриває Програма медичних гарантій. У службі пояснюють, що оцінювання потреби населення належить до компетенції МОЗу.