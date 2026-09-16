Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаЗдоров'я
Спецтема
Це – мед

У Львові відновили виробництво ліків в університетському фармацевтичному центрі

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили Освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр, де виготовлятимуть лікарські засоби та навчатимуть майбутніх фармацевтів. 

На оновлення приміщень і закупівлю обладнання з обласного бюджету спрямували понад 4,5 млн гривень. 

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Це – мед
У Львові відновили виробництво ліків в університетському фармацевтичному центрі
Фото: соцмережі Максима Козицького

За його словами, у Центрі вже запустили виготовлення розчинів. Надалі планують відновлювати й інші виробничі напрями.

Навчально-виробнича аптека працювала в університеті з 1991 року, однак під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабної війни виробництво повністю зупинилося. Тепер його відновлюють фактично з нуля.

«У ньому створюватимуть лікарські засоби і навчатимуть майбутніх фармацевтів. Уже запустили виготовлення розчинів, поступово запрацюють й інші напрями», — зазначив Козицький.

Реклама

Також голова ЛОВА відвідав Центр молекулярного дизайну професора Романа Лесика. Там працюють над створенням нових молекул, їх синтезом і дослідженням дії потенційних лікарських засобів.

Центр працює близько двох років і вже має партнерів у 24 країнах. Українське товариство медичної хімії, яке очолює Роман Лесик, цього місяця прийняли до Європейської федерації медичної хімії та хімічної біології. Україна раніше не була представлена в цій організації.

Козицький зазначив, що розвиток університетського фармацевтичного виробництва та наукових центрів може створити основу для подальшого розвитку виробництва лікарських засобів в Україні.

«У нас є талановиті науковці, які працюють над новими молекулами і потенційними ліками. Є один з найсильніших у Європі медуніверситетів, є перша в Україні університетська лікарня. Маємо повноцінну базу для того, аби розвивати виробництво якісних препаратів в Україні», — сказав він.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies