У Львові відновили виробництво ліків в університетському фармацевтичному центрі

На оновлення приміщень і закупівлю обладнання з обласного бюджету спрямували понад 4,5 млн гривень.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили Освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр, де виготовлятимуть лікарські засоби та навчатимуть майбутніх фармацевтів.

За його словами, у Центрі вже запустили виготовлення розчинів. Надалі планують відновлювати й інші виробничі напрями.

Навчально-виробнича аптека працювала в університеті з 1991 року, однак під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабної війни виробництво повністю зупинилося. Тепер його відновлюють фактично з нуля.

«У ньому створюватимуть лікарські засоби і навчатимуть майбутніх фармацевтів. Уже запустили виготовлення розчинів, поступово запрацюють й інші напрями», — зазначив Козицький.

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Також голова ЛОВА відвідав Центр молекулярного дизайну професора Романа Лесика. Там працюють над створенням нових молекул, їх синтезом і дослідженням дії потенційних лікарських засобів.

Центр працює близько двох років і вже має партнерів у 24 країнах. Українське товариство медичної хімії, яке очолює Роман Лесик, цього місяця прийняли до Європейської федерації медичної хімії та хімічної біології. Україна раніше не була представлена в цій організації.

Козицький зазначив, що розвиток університетського фармацевтичного виробництва та наукових центрів може створити основу для подальшого розвитку виробництва лікарських засобів в Україні.

«У нас є талановиті науковці, які працюють над новими молекулами і потенційними ліками. Є один з найсильніших у Європі медуніверситетів, є перша в Україні університетська лікарня. Маємо повноцінну базу для того, аби розвивати виробництво якісних препаратів в Україні», — сказав він.