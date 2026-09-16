МОЗ: Після інфаркту та операцій на серці безпечне повернення до активності забезпечує кардіореабілітація

У цьому допомагає кардіореабілітація, яка включає фізичну терапію, навчання пацієнта, роботу з факторами серцево-судинного ризику та психологічну підтримку.

Після інфаркту міокарда, серцевої недостатності чи операцій на серці рівень фізичної активності варто відновлювати поступово та індивідуально.

Одним із ключових компонентів кардіореабілітації є індивідуально підібрана фізична активність. Її рівень визначають з урахуванням функціонального стану людини та того, як організм переносить навантаження.

«Одне з важливих завдань реабілітації — допомогти людині зрозуміти, яке навантаження для неї є безпечним. Ми оцінюємо її функціональний стан і переносимість фізичної активності та поступово повертаємо те навантаження, яке потрібне їй у повсякденному житті», — пояснює фізичний терапевт та амбасадор безбар’єрності МОЗ України Сергій Худа.

За його словами, лікування серця має допомагати зберегти життя, а реабілітація — повернути людину до важливих для неї занять.

Фізична терапія в межах кардіореабілітації може включати:

оцінювання реакції організму на фізичне навантаження;

поступове відновлення ходьби та іншої повсякденної активності;

тренування витривалості та сили;

навчання самоконтролю під час фізичної активності;

підготовку до повернення до роботи, дозвілля та інших важливих для людини занять.

У МОЗ наголошують, що після серцево-судинної події не варто самостійно встановлювати собі універсальні обмеження або різко повертатися до попереднього рівня фізичних навантажень. Безпечний рівень активності визначають індивідуально залежно від стану людини.