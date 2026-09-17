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Двох мешканців Сумщини підозрюють у підтримці збройної агресії Росії

Одним з фігурантів є місцевий лікар, який публікував прокремлівські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.

Двох мешканців Сумщини підозрюють у підтримці збройної агресії Росії

СБУ повідомила двом мешканцям Сумській області підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ та поширенні дезінформації про оперативну ситуацію у прифронтовому регіоні.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, одним із фігурантів виявився місцевий лікар, який публікував прокремлівські дописи у різних чатах Телеграм-каналів.

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Як з’ясувало розслідування, провокатор закликав до захоплення Сумщини з подальшим її “приєднанням” до складу країни-агресора. Крім цього, він заперечував масовані обстріли Росією житлових кварталів та іншої цивільної інфраструктури обласного центру.

Інший фігурант – мешканець Сум, який у чатах соцмереж заперечував злочини росіян у Бучі та закликав до збільшення ракетно-дронових ударів по всій Україні. Також зловмисник підтримував захоплення східних та південних областей України, розповсюджував фейки про Сили оборони та чекав на повне захоплення прифронтового регіону.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників вилучено смартфони із доказами незаконних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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