У Франції ультраправа Марін Ле Пен виключає надання фінансової допомоги Києву

У разі її перемоги на виборах президента, вона обіцяє організувати мирну конференцію, учасниками якої стануть Росія, Україна та інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща.

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен готова й надалі постачати Україні оборонне військове спорядження, але виступає проти надання фінансової допомоги Києву.

Про це пише Politico.

“З огляду на обсяги того, що ми вже зробили – а це чимало, – ми кажемо, що більше не можемо цього робити”, – заявила лідерка ультраправої партії “Національне об'єднання” в ефірі телеканалу LCI.

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Ле Пен підкреслила, що це не є ворожим кроком щодо України. “Ми можемо й надалі навчати їхніх солдатів та військовослужбовців і продовжувати постачати їм обладнання для самооборони. Але фінансово ми більше не можемо цього робити”, – сказала вона.

Ле Пен лідирує в опитуваннях напередодні президентських виборів, що відбудуться у квітні й визначать наступника Еммануеля Макрона. Однією з ключових тем кампанії є дедалі складніша фінансова ситуація у Франції: цього року дефіцит державного бюджету може перевищити 5%.

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Хоча пряма фінансова допомога Франції Україні насправді досить обмежена, “Національне об'єднання” вже давно виступає проти надання Києву кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро, гарантованого бюджетом блоку, який формується за рахунок внесків країн-членів. Представники “Національного об'єднання” у приватних розмовах стверджують, що Україна ніколи не зможе повернути цей кредит ЄС, і зрештою тягар його погашення ляже на плечі столиць країн блоку.

Опоненти Ле Пен звинувачують її у діях на користь Москви

Хоча всередині партії “Національне об'єднання” існують розбіжності щодо Росії, України та НАТО, політичні опоненти Ле Пен неодноразово звинувачували її партію в діях, що грають на руку Кремлю. Представники ЗМІ також просили провідних діячів партії роз'яснити її позицію щодо надання допомоги Києву.

В інтерв'ю Ле Пен наголосила: у разі її обрання президенткою Франції, вона організує мирну конференцію, учасниками якої стануть Росія, Україна та інші європейські країни, зокрема Німеччина й Польща. За її словами, мета цього заходу — покласти край війні.

Вона також відкинула пропозиції своїх суперників у президентських перегонах – зокрема колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіппа та депутата Європарламенту Рафаеля Глюксманна – щодо захисту українського неба за допомогою французьких винищувачів.

Цей варіант Париж досі відмовлявся навіть розглядати. Ле Пен вважає, що “це зробило б Францію стороною конфлікту”.