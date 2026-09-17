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Мецола: посилення партнерства з Канадою – це не відповідь на політику Трампа

"Третій статус – відмінний від статусу держави-члена чи країни-кандидата – може відкрити можливості для тіснішої співпраці з іншими країнами".

Мецола: посилення партнерства з Канадою – це не відповідь на політику Трампа
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та очільниця Європарламенту Роберта Мецола
Фото: EPA/UPG

Президентка Європарламенту Роберта Мецола припускає, що “асоційоване членство” у Євросоюзі може відкрити шлях до тісніших відносин з іншими країнами.

Про це вона заявила ефірі Euronews, пише The Guardian.

Мецола прокоментувала ремарку очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про можливість надання Канаді статусу “асоційованого члена” у блоці.

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Вона зазначила, що цей новий, третій статус – відмінний від статусу держави-члена чи країни-кандидата – може відкрити можливості для тіснішої співпраці з іншими країнами, зокрема з Австралією чи Новою Зеландією.

За її словами, обнадіює той факт, що Канада виявляє “величезний” інтерес, зважаючи на тісні зв’язки між сторонами.

Мецола наголосила, що це партнерство, яке нині формується, – не просто реакція на дедалі жорсткішу торговельну політику президента США Дональда Трампа. Йдеться про відносини, що завжди ґрунтувалися на справжній дружбі.

“Ми не розглядаємо це як крок, спрямований проти когось чи якоїсь конкретної країни; однак, коли друзі звертаються до нас із пропозицією поглибити співпрацю, ми першими готові відчинити для них двері”, – заявила вона.

Президентка Європарламенту також підкреслила, що немає жодних підстав для того, щоб США вдавалися до заходів у відповідь.

  • Президент США Донадьд Трамп пригрозив запровадити “серйозні мита” проти Європи, якщо Канада стане асоційованим членом Євросоюзу.
  • У жовтні у Монреалі відбудеться саміт Канади та ЄС. Сторони також планують досягти угоди щодо цифрової торгівлі до кінця року.
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