У 2025-му річки на всій планеті пережили один із найсухіших років за понад три десятиліття

Торік обсяг прісної води, що міститься на поверхні чи під землею був на 42% нижчим за норму.

Комплексне дослідження світових водних ресурсів засвідчило, що у 2025 році річки на всій планеті пережили один із найсухіших років за понад три десятиліття.

Як пише The Guardian, аналіз провела Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).

Аналіз виявив виснаження світових запасів води. Торік обсяг прісної води, що міститься на поверхні чи під землею (зокрема ґрунтові води, озера, річки, сніг, лід, волога в ґрунті та в рослинах і деревах), був на 42% нижчим за норму.

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Наслідки кліматичної кризи, що проявляються в екстремальних погодних явищах і так званих “погодних гойдалках” (різких коливаннях умов), роблять кругообіг води дедалі більш нестабільним і непередбачуваним. Від танення льодовиків до екстремальних посух і раптових повеней – річки світу постійно коливаються між станом надлишку та гострого дефіциту води.

За останні сім років кількість річок у світі з “нормальним” рівнем стоку була найменшою з 1991 року. У 2025 році – одному з найтепліших за всю історію спостережень – показники стоку в межах норми мали лише близько третини річок.

Водночас на 36% площі річкових басейнів світу стік був нижчим або значно нижчим за норму, а на 21% – вищим або значно вищим за норму.

У 2015-му вже четвертий рік поспіль кожен із 19 основних льодовикових регіонів світу втратив частину своєї льодової маси. Льодовики зазнали найбільших втрат маси з 1990-х років, причому найзначніші втрати припадають саме на останній період.

Лише за 2025 рік втрата льодової маси склала 400 гігатонн, що призвело до підвищення рівня світового океану на 1,1 мм.