Канцлер Мерц відмовився від поїздки на засідання Генасамблеї ООН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував запланований візит до Нью-Йорка, де він мав виступити з трибуни Генеральної Асамблеї під час тижня високого рівня.

Як пише The Guardian, очільник уряду ухвалив це рішення на тлі нестабільної політичної ситуації в країні, спричиненої успіхами ультраправої екстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" на місцевих виборах.

AfD вже здобула перемогу у Саксонії-Ангальті, а на вихідних голосувати за новий регіональний парламент та уряд будуть ще у двох федеральних землях, де ультраправі можуть суттєво поліпшити свій результат - у Берліні та Мекленбурзі-Західній Померанії.

Відмова Мерца від поїздки на засідання ООН спричинила чутки про його підготовку до відставки. Проте одразу вісім голів регіональних урядів із Християнсько-демократичного союзу висловили йому свою підтримку, включно з тими, кого вважали потенційними наступниками канцлера на його посаді.

Однопартійці заявили, що в час загрози ультраправих європейський політичний ландшафт потребує стабільності, а відновлення довіри до ХДС можливе тільки політичними діями, а не суперечками щодо кадрів.