Понад 1000 дітей померли внаслідок спалаху кору в Бангладеш. Кількість захворювання зростає

Від початку року в країні зафіксовано більше випадків захворювання, ніж у будь-якій іншій державі світу.

Понад 1000 дітей померли внаслідок спалаху кору в Бангладеш, де кількість випадків захворювання знову зростає попри екстрену кампанію з вакцинації.

Про це повідомляє BBC.

У країні вже вакциновано понад 19,8 мільйона дітей, однак щодня продовжують фіксувати близько 1000 нових випадків із підозрою на це захворювання.

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У ЮНІСЕФ повідомили, що 26 вересня уряд перейде до “посиленого етапу” кампанії, аби охопити дітей, які ще не отримали щеплення.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до березня цього року Бангладеш досяг “значного прогресу” у справі ліквідації кору. Однак нинішня статистика ВООЗ свідчить, що від початку року в країні зафіксовано більше випадків захворювання, ніж у будь-якій іншій державі світу.

Згідно з останніми урядовими даними, з березня на цю висококонтагіозну хворобу, що легко передається повітряно-крапельним шляхом (через дихання, кашель або чхання), захворіли понад 194 тисяч осіб.

Лише у вівторок померло ще вісім людей із підозрою на кір.

Різке зростання захворюваності на кір у цій південноазійській країні з населенням 178 мільйонів осіб почалося в березні. У ЮНІСЕФ назвали початковий спалах наслідком “ідеального шторму” – збігу кількох несприятливих чинників, зокрема перенаселеності та затримок у плановій імунізації через пандемію COVID-19.

Раніше в агентстві ООН заявляли, що уряд Мухаммада Юнуса – колишнього тимчасового керівника Бангладеш – затримав замовлення вакцин минулого року, що призвело до їхнього дефіциту.