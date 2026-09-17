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У Росії сталися пожежі на НПЗ та на території військового аеродрому

Міноборони РФ стверджує, що сили ППО знешкодили 641 дрон. 

У Росії сталися пожежі на НПЗ та на території військового аеродрому
Аеродром у Росії
Фото: Astra

У Росії сталися пожежі на нафтопереробному заводі у Ярославлі та військовому аеродромі у Ростові-на-Дону. 

Про це пише Astra.

За словами губернатора Ярославської області Михайла Євраєва, є пошкодження нафтопереробного заводу, там гасять пожежу.  Він повідомив, що над регіоном начебто збили 65 безпілотників.

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Раніше аналітики дійшли висновку, що в Ярославлі спалахнув НПЗ «Славнафта – ЯНОС». Підприємство багаторазово зазнавало атак і в 2026 році горіло не менше восьми разів.

Пожежа у російському Ярославлі
Фото: Astra
Пожежа у російському Ярославлі

А губернатор Ростовської області Юрій Слюсар поскаржився, що в 4 районах Ростова-на-Дону зникло світло. За його словами, «є наслідки, виникло загоряння, яке було оперативно ліквідовано», і начебто унаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено трансформаторну підстанцію. 

Раніше видання встановило, що пожежа сталася на території військового аеродрому «Ростов-на-Дону — Центральний», ймовірно, на ділянці, де розташована стоянка літаків та гелікоптерів.

Військовий аеродром у Ростові-на-Дону
Фото: Astra
Військовий аеродром у Ростові-на-Дону

У Міноборони РФ стверджують, що вночі начебто перехоплено та знищено 641 дрон над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Володимирської, Воронезької, Калузької, Костромської, Курської, Липецької, Нижегородської, Орловської, Тамбовської, Ростовської Тульської, Ярославської областей, Краснодарського краю, Московського регіону, Республіки Крим та над акваторіями Азовського, Каспійського та Чорного морів.

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