У відділенні пакистанської лікарні, де загинуло 14 немовлят, не було системи пожежної сигналізації

Офіційне розслідування вказує, що найбільш імовірним джерелом пожежі став перегрітий кабель електроживлення.

У відділенні для новонароджених пакистанської лікарні, внаслідок якої у серпні загинуло 14 немовлят, були відсутні системи пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння (спринклери).

Про це пише BBC з посиланням на дані офіційного розслідування.

Пожежники повідомили, що шляхи евакуації були “замкнені або заблоковані”.

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Один із пожежників дізнався від колег-рятувальників, що потрапити до будівлі Пакистанського інституту медичних наук (PIMS) в Ісламабаді було “надзвичайно складно”.

“Двері були замкнені, тому їм довелося пробиватися всередину через вікна. Навіть коли вони опинилися всередині, двері, що вели до палати, теж були замкнені”, – сказав він.

Керівництво PIMS поки що не надало коментарів щодо звіту та його висновків.

У звіті слідчої комісії, яку очолював високопосадовець у відставці, йдеться про “системні та інституційні недоліки”, через які звичайна іскра в електромережі переросла в “катастрофу”.

У звіті підтверджується, що найбільш імовірним джерелом пожежі став перегрітий кабель електроживлення, хоча достеменно невідомо, у чому саме полягала несправність електромережі.

Після цього вогонь швидко поширився, охопивши пластикові вироби, обладнання та сміттєві контейнери. Кілька немовлят у відділенні отримували кисневу підтримку. У документі зазначається, що кисень міг посилити горіння, але немає доказів того, що він сприяв поширенню полум’я.

Системи кондиціонування проходили технічне обслуговування, проте у звіті наголошується, що це не рівнозначно перевірці на відповідність вимогам безпеки. Ще у 2018 році було схвалено рішення про заміну та модернізацію кондиціонерів лікарні, однак навіть через вісім років цього так і не було зроблено.

У звіті констатується відсутність справних систем виявлення диму, пожежної сигналізації та спринклерної системи. Не було виявлено жодних доказів того, що персонал відділення проходив навчання чи тренування з евакуації новонароджених, багато з яких були недоношеними або дуже слабкими. Також з’ясувалося, що працівників не навчали, як перекривати подачу кисню в екстрених ситуаціях.