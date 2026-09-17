У ЄС планують обмежити доступ дітей до соцмереж

Європейський Союз оголосив про плани обмежити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років у всіх державах-членах.

Про це пишуть ВВС та Reuters.

Згідно з планом, доступ дітей до соцмереж обмежуватимуть поступово. Зокрема, дітям віком до 13 років планують повністю заборонити користуватися такими платформами.

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Діти віком від 13 до 15 років зможуть користуватися платформами лише одну годину на день через так звані «мініакаунти», створені за допомогою облікового запису їхніх батьків або опікунів у соціальних мережах. Відповідно до цього закону, лише діти віком від 15 років зможуть самостійно створювати власні акаунти в соціальних мережах.

Соціальні мережі та сервіси обміну відео, онлайн-відеоігри, компаньйони зі штучним інтелектом та чат-боти для дітей віком до 18 років підпадатимуть під список того, що можна і чого не можна робити.

До них належать заборона функцій, що викликають залежність, рекомендаційні стрічки на основі профілювання, нескінченне прокручування, трюки з винагородами та небажані контакти від незнайомців. ШІ-компаньйони та чат-боти мають бути вимкнені за замовчуванням.

Європейська комісія заявила, що компанії, які володіють соціальними мережами, повинні будуть довести, що їхні платформи є безпечними за задумом і принципами роботи. Очільниця ЄС Урсула фон дер Ляєн зазначила, що цей крок «поверне батькам контроль».

Вона додала, що законодавство, яке отримало назву EU Kids Act, надасть батькам «інструменти, які допоможуть їхнім дітям орієнтуватися у безпечнішому світі».

«Сьогодні наші діти користуються одними з найдосконаліших технологій, коли-небудь створених, і вони не були створені з урахуванням благополуччя та розвитку дітей», – сказала фон дер Ляєн на пресконференції і додала, що закон «встановить чіткі межі в цифровому світі так само, як ми робимо це щодня в реальному світі».

Цю пропозицію необхідно буде узгодити з країнами ЄС та Європейським парламентом протягом найближчих місяців, перш ніж вона зможе стати законом.