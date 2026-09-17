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Framce 24: США знову відмовили президенту Палестини у візі для участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Держдепартамент США повідомив, що відмовлятиме у візах членам Організації визволення Палестини та посадовцям Палестинської національної адміністрації.

Framce 24: США знову відмовили президенту Палестини у візі для участі у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку
Махмуд Аббас
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати відмовили президенту Палестини Махмуду Аббасу у в’їзній візі для участі в сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

Про це пише France24 з посиланням на джерело.

В окремій заяві, де ім’я Аббаса не згадувалося. Однак Державний департамент США повідомив, що відмовлятиме у візах членам Організації визволення Палестини (ОВП) та посадовцям Палестинської національної адміністрації (ПНА) “через невиконання ними зобов’язань перед США щодо проведення реформ, а також через їхню діяльність, що підриває перспективи миру”.

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Джерело підтвердило агентству AFP, що це рішення стосується і президента Палестинської адміністрації Аббаса.

Адміністрація Трампа вдалася до такого ж кроку й минулого року, змусивши палестинського лідера – постійного учасника сесій Генеральної Асамблеї ООН – звертатися до світових лідерів через відеозв’язок.

Вашингтон звинуватив ці організації в перенесенні ізраїльсько-палестинського конфлікту в міжнародні суди замість прямих переговорів та в спробах домогтися одностороннього визнання Палестини. Також їх звинуватили у фінансуванні терористів і героїзації їхніх вчинків у публічних заявах і шкільних підручниках.

Рішення США суперечить позиції багатьох країн, зокрема Франції, яка торік в ООН визнала Палестину.

Загалом визнання Палестини підтримали 142 члени ООН після конференції, присвяченій концепції “двох держав”, яку спільно провели Франція та Саудівська Аравія.

Це рішення ухвалено на тлі загострення протягом останніх місяців насильства з боку ізраїльських поселенців щодо палестинців на Західному березі річки Йордан. На початку вересня Велика Британія, Франція та Канада оголосили про заходи, спрямовані на блокування імпорту товарів з ізраїльських поселень.

Ізраїль окуповує Західний берег з 1967 року, а рівень насильства там різко зріс після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, що спровокував війну у Смузі Гази. За даними агентства AFP, з цього дня ізраїльські військові або поселенці вбили на Західному березі щонайменше 1109 палестинців (як бойовиків, так і цивільних осіб).

  • За інформацією Міністерства охорони здоров’я Гази, що діє під керівництвом ХАМАСу, у межах подальшої військової кампанії Ізраїль завдавав безперервних ударів по анклаву, внаслідок яких загинуло понад 73 700 осіб.
  • Міжнародна спільнота висловила занепокоєння через насильство, однак Сполучені Штати здебільшого утримуються від коментарів із цього приводу, обмежуючись заявою про те, що американський уряд виступає проти анексії палестинських територій у будь-якій формі.
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