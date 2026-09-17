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Фінансова корпорація США cхвалила $8 млрд інвестицій, зокрема – на українську енергетику та комунікації

Інвестиції також передбачають реалізацію інфраструктурних і агропромислових проєктів у Йорданії та країнах Африки.

Фінансова корпорація США cхвалила $8 млрд інвестицій, зокрема – на українську енергетику та комунікації
Фото: ОПУ

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) затвердила нові інвестиції на суму понад 8 мільярдів доларів. Кошти спрямовують на проєкти, що забезпечують економічні інтереси та національну безпеку США.

Про це повідомили у Посольстві США в Україні.

Фінансування розподілене між кількома країнами. 

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В Україні ресурси спрямували на два сектори: цифрову інфраструктуру та енергетичну безпеку.

DFC надасть фінансування “Vodafone Україна” – другому за величиною мобільному оператору країни та 100-відсотковій дочірній компанії NEQSOL Holding, для зміцнення та модернізації критичної телекомунікаційної інфраструктури під час війни

Американські компанії, які працюють та інвестують в Україні, також отримають переваги від доступу до 5G-інфраструктури.

Окрім того, компанія ДТЕК залучить фінансування для будівництва шести систем акумуляторного зберігання енергії загальною потужністю 200 мегаватів. Для цього енергетичного проєкту використають обладнання американської компанії Fluence. Нові потужності призначені для стабілізації української енергосистеми.

Інвестиції також передбачають реалізацію інфраструктурних і агропромислових проєктів у Йорданії та країнах Африки.

“Це саме ті інвестиції, які президент Трамп уповноважив робити DFC. Ці проєкти підтримають американський експорт на мільярди доларів, убезпечать критичну інфраструктуру й ресурси в Україні, Йорданії та країнах Африки, а також зміцнять позиції американських компаній, які конкурують на деяких із найважливіших ринків світу”, – зазначив генеральний директор DFC Бен Блек.

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