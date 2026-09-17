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У Польщі планують призвати до 200 тисяч людей на військові навчання у 2027 році, – RMF24

Тим часом на професійну військову службу планують призвати до 20 тисяч осіб.

У Польщі планують призвати до 200 тисяч людей на військові навчання у 2027 році, – RMF24
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

У 2027 році в Польщі на військові навчання можуть викликати до 200 тисяч осіб. Водночас Міністерство оборони планує збільшити граничну кількість призначень на професійну військову службу – до 20 тисяч людей. 

Про це пише RMF24.

Відповідні плани зафіксовані у проєкті розпорядження Ради міністрів.Документ визначає максимальну кількість людей, яких у 2027 році можуть призвати на дійсну військову службу, а також кількість осіб, які можуть проходити службу в резерві під час військових навчань.

Згідно із проєктом, на професійну військову службу планують призвати до 20 тисяч осіб. Це на 6,5 тисячі більше, ніж передбачено на 2026 рік.

Ліміт для військових навчань залишиться на рівні 200 тисяч осіб. Водночас до 35 тисяч осіб можуть бути прийняті на добровільну основну військову службу, що на 4 тисячі менше за цьогорічний показник. 

  • Військова служба в Польщі поділяється на дійсну службу та службу в резерві. До дійсної служби належать професійна, добровільна та обов’язкова служба, територіальна служба, активний резерв і військові навчання. Окремо передбачена служба під час мобілізації та війни.
  • Пасивний резерв 2 це люди, які не проходять військову службу і не підлягають мілітаризації. Зазвичай до 60 років вони можуть бути викликані на військові навчання. Для офіцерів та унтерофіцерів цей вік становить до 63 років.
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