Тим часом на професійну військову службу планують призвати до 20 тисяч осіб.

У 2027 році в Польщі на військові навчання можуть викликати до 200 тисяч осіб. Водночас Міністерство оборони планує збільшити граничну кількість призначень на професійну військову службу – до 20 тисяч людей.

Про це пише RMF24.

Відповідні плани зафіксовані у проєкті розпорядження Ради міністрів.Документ визначає максимальну кількість людей, яких у 2027 році можуть призвати на дійсну військову службу, а також кількість осіб, які можуть проходити службу в резерві під час військових навчань.

Згідно із проєктом, на професійну військову службу планують призвати до 20 тисяч осіб. Це на 6,5 тисячі більше, ніж передбачено на 2026 рік.

Ліміт для військових навчань залишиться на рівні 200 тисяч осіб. Водночас до 35 тисяч осіб можуть бути прийняті на добровільну основну військову службу, що на 4 тисячі менше за цьогорічний показник.