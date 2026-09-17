Поліція Південної Африки підтвердила виявлення тіла дев'ятої жінки за останні два місяці – на тлі зростання занепокоєння через низку загадкових смертей на схід від Йоганнесбурга.
Про це повідомляє BBC.
За повідомленням поліції, тіло останньої жертви знайшли вранці в четвер на узбіччі дороги в районі Дон-Парк. Жінка була напівоголеною та загорнутою в простирадло. Її особу поки що не встановлено.
З липня в Екурхулені – великому районі Йоганнесбурга – виявили тіла ще вісьмох жінок.
Декого з них знайшли частково одягненими та з тілесними ушкодженнями, однак поліція наголошує, що наразі не встановлено, чи пов'язані ці смерті між собою і чи причетний до них серійний убивця.
Президент Сиріл Рамафоса пообіцяв докласти всіх зусиль для пошуку винних у злочинах.
Поліція сформувала для розслідування групу, до якої увійшли детективи, співробітники розвідки, судово-медичні експерти та інші фахівці. Експерти з’ясують, чи існує зв’язок між окремими випадками.
Правоохоронці також розшукують особу, яка становить інтерес для слідства, хоча й не розголошують, з яким саме випадком (або випадками) вона може бути пов’язана.