Слідство встановлює, чи є ці вбивства пов'язаними.

Поліція Південної Африки підтвердила виявлення тіла дев'ятої жінки за останні два місяці – на тлі зростання занепокоєння через низку загадкових смертей на схід від Йоганнесбурга.

Про це повідомляє BBC.

За повідомленням поліції, тіло останньої жертви знайшли вранці в четвер на узбіччі дороги в районі Дон-Парк. Жінка була напівоголеною та загорнутою в простирадло. Її особу поки що не встановлено.

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З липня в Екурхулені – великому районі Йоганнесбурга – виявили тіла ще вісьмох жінок.

Декого з них знайшли частково одягненими та з тілесними ушкодженнями, однак поліція наголошує, що наразі не встановлено, чи пов'язані ці смерті між собою і чи причетний до них серійний убивця.

Президент Сиріл Рамафоса пообіцяв докласти всіх зусиль для пошуку винних у злочинах.

Поліція сформувала для розслідування групу, до якої увійшли детективи, співробітники розвідки, судово-медичні експерти та інші фахівці. Експерти з’ясують, чи існує зв’язок між окремими випадками.

Правоохоронці також розшукують особу, яка становить інтерес для слідства, хоча й не розголошують, з яким саме випадком (або випадками) вона може бути пов’язана.