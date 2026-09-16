Поліція розслідує загибель восьми жінок поблизу Йоганнесбурга у ПАР

Ці смерті викликали побоювання про серійного убивцю чи групу вбивць.

Поліція Південної Африки розслідує загибель восьми жінок, тіла яких було знайдено на схід від Йоганнесбурга протягом останніх двох місяців.

Про це повідомляє DW.

Новий поштовх розслідуванню дали виявлення ще одного тіла у вівторок та приєднання до справи попереднього епізоду.

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Ці смерті викликали побоювання, що в цьому районі може діяти серійний убивця або група вбивць. Деяких із жертв знайшли оголеними або частково роздягненими. На тілах окремих із них були виявлені ознаки сексуального насильства.

Поліція Південної Африки (SAPS) оприлюднила попередження, закликаючи жінок бути обережними під час спортивних тренувань на відкритому повітрі в цьому районі.

“Хоча розслідування триває і на цьому етапі поліція ще не підтвердила зв’язок між цими смертями та діями серійного вбивці, виявлені схожі ризики викликають достатнє занепокоєння, щоб правоохоронці оприлюднили попередження та активізували розслідування”, — заявила речниця поліції Атленда Мате.

Президент Сиріл Рамафоса у вівторок доручив поліції надати пріоритет цьому розслідуванню, заявивши, що загибель людей викликає “страх і невизначеність”.