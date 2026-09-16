Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСвіт

Поліція розслідує загибель восьми жінок поблизу Йоганнесбурга у ПАР

Ці смерті викликали побоювання про серійного убивцю чи групу вбивць.

Поліція розслідує загибель восьми жінок поблизу Йоганнесбурга у ПАР
Фото: Picture alliance

Поліція Південної Африки розслідує загибель восьми жінок, тіла яких було знайдено на схід від Йоганнесбурга протягом останніх двох місяців.

Про це повідомляє DW.

Новий поштовх розслідуванню дали виявлення ще одного тіла у вівторок та приєднання до справи попереднього епізоду.

Реклама

Ці смерті викликали побоювання, що в цьому районі може діяти серійний убивця або група вбивць. Деяких із жертв знайшли оголеними або частково роздягненими. На тілах окремих із них були виявлені ознаки сексуального насильства.

Поліція Південної Африки (SAPS) оприлюднила попередження, закликаючи жінок бути обережними під час спортивних тренувань на відкритому повітрі в цьому районі.

“Хоча розслідування триває і на цьому етапі поліція ще не підтвердила зв’язок між цими смертями та діями серійного вбивці, виявлені схожі ризики викликають достатнє занепокоєння, щоб правоохоронці оприлюднили попередження та активізували розслідування”, — заявила речниця поліції Атленда Мате.

Президент Сиріл Рамафоса у вівторок доручив поліції надати пріоритет цьому розслідуванню, заявивши, що загибель людей викликає “страх і невизначеність”.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies