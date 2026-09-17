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​Біля кордону з Польщею фіксували російський дрон: Туск заявив про потужний вибух

Через повітряну загрозу в Польщі піднімали винищувачі, а в прикордонних аеропортах тимчасово призупиняли польоти.

​Біля кордону з Польщею фіксували російський дрон: Туск заявив про потужний вибух
Дональд Туск
Фото: EPA

Під час чергової російської атаки на західні регіони України за чотири кілометри від польського кордону упав або був збитий реактивний безпілотник. 

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та речника Оперативного командування Збройних сил Польщі (DORSZ) подполковника Яцека Горишевського.

За словами Туска, удар був завданий неподалік українського пункту пропуску "Ягодин", що поблизу польського Дорогуська. Прем'єр повідомив про дуже потужну вибухову хвилю.

Польща підняла в повітря чергові винищувачі. Як пояснили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, потужний гуркіт, який чули жителі центральної частини країни, був пов'язаний саме з тим, що військові літаки подолали звуковий бар'єр.

Задля забезпечення вільної роботи військової авіації аеропорти в Любліні та Ряшеві тимчасово призупинили цивільні польоти, а жителі прикордонних повітів Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали екстрені сповіщення про загрозу. 

О 12:46 за місцевим часом польські військові оголосили про завершення операції у повітрі, а за дві хвилини тривожні сповіщення для цивільних скасували. Горишевський зауважив, що за попередніми даними систем спостереження, дрон уразив ціль або був знешкоджений за 4 км від лінії кордону – на українському боці.

  • У ДПСУ спростували чутки про можливе влучання в прикордонну інфраструктуру. Ракетний чи дроновий удар не зачепив безпосередньо пункт пропуску "Ягодин". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив "РБК-Україна", що об'єкти на кордоні з Польщею пошкоджень не зазнали, хоча самі вибухи було виразно чути за кілька кілометрів від межі між державами.
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