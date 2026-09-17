Politico: канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу може загрожувати відставка

У партії все частіше обговорюють відставку Мерца через погані прогнози перед земельними виборами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може втратити посаду вже найближчими днями – через 16 місяців після приходу до влади. Про це пише Politico.

У його партії дедалі активніше обговорюють можливу зміну канцлера на тлі падіння підтримки уряду та невтішних прогнозів напередодні двох важливих земельних виборів. У неділю відбудуться вибори в Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца ризикує зазнати серйозних поразок. Після оголошення перших результатів керівництво партії планує зустріч, на якій, за даними медіа , канцлер хоче з'ясувати, чи зберігає підтримку однопартійців і чи готові вони надалі підтримувати його курс реформ.

Politico називає можливі сценарії подальшого розвитку ситуації

Мерц може сам піти у відставку. Серед потенційних наступників називають прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста, прем'єр-міністра Баварії та лідера ХСС Маркуса Зедера, а також прем'єр-міністра Гессену Бориса Райна й міністра внутрішніх справ Александра Добріндта. Водночас єдиної кандидатури, яка мала б достатню підтримку, наразі немає.

Вотум недовіри. Примусити Мерца піти у відставку лише внутрішньопартійним тиском неможливо. Конституція Німеччини передбачає для канцлера досить сильні гарантії. Формально усунути його можна через конструктивний вотум недовіри. Для цього недостатньо просто проголосувати проти чинного канцлера – парламент одночасно має обрати йому наступника більшістю голосів. За нинішнього розкладу в Бундестазі такий сценарій виглядає складним.

Мерц може сам ініціювати вотум довіри , щоб перевірити, чи зберігає він підтримку парламентської більшості. Якщо він програє голосування, президент протягом 21 дня може розпустити Бундестаг, але лише за умови, що Мерц сам звернеться з відповідною пропозицією.

, щоб перевірити, чи зберігає він підтримку парламентської більшості. Якщо він програє голосування, президент протягом 21 дня може розпустити Бундестаг, але лише за умови, що Мерц сам звернеться з відповідною пропозицією. Мерц залишається на посаді. Сам канцлер, схоже, не готується добровільно залишати посаду. Після критики через результати виборів у Саксонії-Ангальт він наразі демонструє готовність боротися. Додаткову підтримку Мерцу надали вісім прем'єр-міністрів земель від правоцентристського таборуї. У листі вони заявили, що Німеччині потрібні стабільність і конкретні дії, а не дискусії про кадрові питання. Водночас у листі ім'я Мерца безпосередньо не згадується.

Контекст

Падіння популярності Мерца стало одним із головних чинників внутрішньопартійної кризи. За новим опитуванням, особисто канцлера підтримують лише 14% респондентів, а блок ХДС/ХСС опустився до 18%. Водночас "Альтернатива для Німеччини" (AfD) набирає 29% і випереджає інші політичні сили.

Окремим ударом для ХДС стали результати виборів у Саксонії-Ангальт: AfD посіла перше місце, наблизившись до абсолютної більшості, тоді як ХДС втратив понад половину своєї електоральної підтримки.

На тлі кризи Мерц скасував заплановану поїздку на Генеральну асамблею ООН наступного тижня. За словами німецького високопосадовця, його присутність необхідна в Берліні.