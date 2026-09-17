​​Нацбанк підвищив облікову ставку до 16%

НБУ очікує, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році.

Національний банк України підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту, до 16,0% річних, як відповідь на прискорення інфляції.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що інфляційний тиск залишається підвищеним, передусім через наслідки російської агресії та війни на Близькому Сході.

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У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% р/р, дещо перевищивши траєкторію липневого прогнозу. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед відчутнішим, ніж очікувалося, подорожчанням пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході. Крім того, вищими темпами зростали окремі адміністративні тарифи, що значною мірою зумовлювалося наслідками російських атак на критичну інфраструктуру.

Базова інфляція упродовж останніх місяців залишалася на високому рівні. Фундаментальний ціновий тиск підживлює подальше зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці. Інфляційні очікування економічних агентів також були підвищеними.

Нацбанк очікує, що інфляція почне сповільнюватися у 2027 році, у тому числі завдяки поточним заходам з посилення монетарної політики.

Траєкторія інфляції в найближчі місяці може бути дещо вищою, ніж передбачав попередній прогноз. Інфляційний тиск підживлюватимуть наслідки посилення атак Росії на об’єкти логістики, виробництва та енергетичної інфраструктури. Крім того, на ціни впливатиме дорожче, ніж очікувалося раніше, пальне.

У Нацбанку наголосили, що додаткове підвищення облікової ставки підтримає позитивні тенденції, що важливо в умовах стійкого фундаментального цінового тиску та зростання середньострокових проінфляційних ризиків. Посилення монетарної політики дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань, сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сповільнення та її подальшому руху до цілі 5%.

За оцінками НБУ, такий крок не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування. Щоб додатково підтримати бізнес в умовах посилення обстрілів, НБУ ухвалив два пакети регуляторних рішень щодо розширення доступу до фінансування.

Робота над іншими заходами триває. Наступне засідання Правління Нацбанку з питань монетарної політики відбудеться 29 жовтня 2026 року.

Як повідомлялося, 30 липня Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% на тлі прогнозу пришвидшення інфляції. НБУ прогнозував, що за підсумками 2026 року споживча інфляція становитиме 10%, базова – 9,2%. У 2027 році інфляція сповільниться до 6,9%, а наприкінці 2028 року - 5%.

Облікова ставка – це ключовий інструмент монетарної політики Нацбанку. Вона визначає, за якою процентною ставкою НБУ надає кредити комерційним банкам. Також вона впливає на загальний рівень процентних ставок в економіці, зокрема – на депозити, кредити та інфляцію.

Після початку війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Потім Нацбанк почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не знизилася до 15%.