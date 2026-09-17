У Запоріжжі російський дрон атакував пасажирський автобус: є поранені

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У Космічному районі Запоріжжя FPV-дрон атакував пасажирський автобус. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Усі госпіталізовані. Один - у важкому стані.

Про це повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Ворог атакував FPV-дроном пасажирський автобус у Космічному районі. У салоні були люди. Дрон ударив прямо біля зупинки громадського транспорту", - написав він у Telegram.

Семікін наголосив, що росіяни вкотре обрали не військову ціль, а цивільних людей, які просто їхали у своїх справах.

"Зробимо все, аби убезпечити наші дороги, наш транспорт і наших людей", - додав він.