Половина українців не відповідає на дзвінки з незнайомих номерів, - опитування

40% опитаних отримують дзвінки з невідомих номерів – рекламу, опитування тощо – кілька разів на місяць і рідше.

Третина українців отримують дзвінки з невідомих номерів щонайменше раз на тиждень. Половина (49%) не відповідає на дзвінки з незнайомих номерів, а ще 10% одразу блокують такі контакти.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 36 000 користувачів, передає LIGA.net.

Таким чином, майже 60% українців так чи інакше уникають спілкування з невідомими абонентами.

Водночас близько третини респондентів (29%) все ж беруть слухавку. Ще 10% перед тим як відповісти, шукають інформацію про номер чи дивляться на ідентифікатор абонента, а 2% скидають виклик і передзвонюють самостійно за потреби.

40% опитаних отримують дзвінки з невідомих номерів – рекламу, опитування тощо – кілька разів на місяць і рідше. Ще 21% стикаються з такими дзвінками кілька разів на тиждень, 5% – раз на тиждень, а кожен десятий (8%) – щодня. Водночас чверть респондентів (26%) майже не отримує подібних дзвінків.

Опитування провели методом анонімного онлайн-опитування, у якому взяли участь понад 36 тисяч користувачів. Ключовою віковою групою респондентів стали користувачі 34-45 років, а загалом понад половина опитаних мали вік до 45 років.