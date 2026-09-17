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У Київській області через атаку пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстару"

Співробітники компанії не постраждали внаслідок ворожого обстрілу.

У Київській області через атаку пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстару"
Ілюстративне фото
Фото: РБК

У Київській області внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання мобільного оператора "Київстар". 

Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними "Київстару", співробітники не постраждали. На роботу послуг для абонентів атака наразі не вплинула – вони надаються без змін.

Команда оператора нині оцінює наслідки пошкодження будівлі.

  • 11 вересня російська армія під час атак реактивними дронами проти Києва теж пошкодила будівлю компанії "Київстар". У цей день були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині.
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