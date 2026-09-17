У Київській області через атаку пошкоджено будівлю з обладнанням "Київстару"

У Київській області внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомила пресслужба компанії.

За даними "Київстару", співробітники не постраждали. На роботу послуг для абонентів атака наразі не вплинула – вони надаються без змін.

Команда оператора нині оцінює наслідки пошкодження будівлі.