З початку року Сили оборони отримали понад мільйон БпЛА та техніки через DOT-Chain Defence

Підрозділи Сил оборони України отримали понад мільйон дронів та іншої техніки через цифровий маркетплейс DOT-Chain Defence з початку 2026 року. Про це повідомили у Міноборони.

Так, станом на вересень Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони поставила через DOT-Chain Defence 1 001 782 засоби на 71,1 млрд грн, зокрема:

3 608 наземних роботизованих комплексів (НРК) – на 2,573 млрд грн;

15 270 засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) – на 1,4 млрд грн.

У Міноборони додали, що DOT-Chain Defence став важливим інструментом для військових, дозволяючи їм отримувати засоби, максимально наближені до реальних потреб фронту. На сьогодні на платформі представлено понад 1200 позицій озброєння та техніки від 300 українських виробників. Середній термін від моменту оформлення замовлення з наявності до безпосереднього отримання засобу військовими становить 8 днів.

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«Підрозділи самі обирають те, що їм потрібно. Держава бере на себе гроші і бюрократію. DOT-Chain Defence – це важлива складова забезпечення війська, яку ми теж розвиваємо. Бачимо позитивну динаміку: від кількох найменувань до понад 1000 позицій озброєння. Продовжуємо працювати над розширенням спроможностей, щоб платформа могла бути ще більш корисною для військових. Зокрема, вже додали боєприпаси й конструктор дронів. Далі – більше», – зазначив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік.

Зазначимо, у липні Міноборони звітувало про те, що за рік роботи платформи DOT-Chain Defence, яку в тестовому режимі запустили у вересні 2025 року, Сили оборони отримали понад 1,2 млн дронів та інших засобів на суму 69,2 млрд гривень.

У липні на DOT-Chain Defence запрацювала функція «конструктор дронів».