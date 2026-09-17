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18 вересня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

18 вересня в Україні не прогнозуються відключення електроенергії
Фото: "Укренерго"/Telegram

В п'ятницю, 18 вересня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час - з 11:00 до 15:00.

Також важливо ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18:00 до 22:00.

  • Станом на ранок 17 вересня унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів були нові знеструмлення у Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях. 
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