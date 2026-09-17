Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В п'ятницю, 18 вересня, в Україні не прогнозуються відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики закликають перенести користування потужними електроприладами на денний час - з 11:00 до 15:00.

Також важливо ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18:00 до 22:00.