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Уряд затвердив нові правила роботи залізниці і вокзалів під час повітряних тривог

За червоного рівня загрози посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняється, а люди йдуть в укриття.

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці і вокзалів під час повітряних тривог
Фото: BBC

Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня — посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди мають перейти в укриття.

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Прем'єр зазначив, що залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей.

В свою чергу «Укрзалізниця» разом з місцевими органами влади повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації.

"Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво. Є відповідні доручення Мінінфраструктури та ДСНС", - додав Корецький.

В кожному регіоні мають адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів та прискорити встановлення мобільних укриттів.

  • 3 вересня уряд ухвалив низку рішень, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема запровадили розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. 
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