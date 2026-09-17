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На Львівщині біля входу в будівлю районного ТЦК стався вибух

Невідомі підкинули вибуховий пристрій з вулиці.

На Львівщині біля входу в будівлю районного ТЦК стався вибух
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

У Миколаєві на Львівщині стався вибух біля будівлі районного ТЦК.

Про це повідомив Львівський обласний територіальний центр комплектації.

Інцидент стався близько 16:30 біля входу до будівлі Стрийського РТЦК.

Невідомий пристрій, за попередньою інформацією, підкинули невстановлені особи.

«Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості. На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини події», - додав обласний ТЦК.

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