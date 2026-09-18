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РФ атакувала Херсонщину дронами, і артилерії та авіації. Вбита людина

Девʼятеро мешканців області поранені. 

РФ атакувала Херсонщину дронами, і артилерії та авіації. Вбита людина
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, і артилерії та авіації. Вбита людина, і ще девʼятеро отримали поранення. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Зимівник, Кізомис, Дніпровське, Новорайськ, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Українка, Золота Балка, Архангельське, Чарівне, Хрещенівка, Високе, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Саблуківка, Томарине, Тягинка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Іванівка, Токарівка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили  магазин, скутер та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.

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