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Президент Навроцький розкритикував Росію у річницю радянського вторгнення у Польщу

У Варшаві бачать сценарій повторення подій 1939 року.

Президент Навроцький розкритикував Росію у річницю радянського вторгнення у Польщу
Кароль Навроцький
Фото: PAP/Piotr Polak

Польський президент Кароль Навроцький заявив про небезпеку гібридних загроз з боку Росії під час виступу у Люблінському воєводстві у річницю вторгнення радянської Червоної армії на територію країни у 1939 році.

Як пише PAP, політик констатував, що "Росія продовжить провокувати Польщу, бо Росія не змінюється". За словами Навроцького, народам доводиться у ХХІ столітті і надалі мати справу "з імперською державою, яка називає поневолення справедливістю, а агресію - визволенням".

Президент нагадав, що у 20-30-х роках минулого століття Польща вже мала справу з тим, що зараз вважають гібридними методами ведення війни. При цьому він наголосив, що такі провокації, дестабілізація та дезінформація можуть бути не альтернативою бойовим діям, а підготовкою до них, як це сталося 17 вересня 1939 року.

Навроцький запевнив, що він перебуває на постійному контакті з польськими генералами та Бюро національної безпеки, а також закликав до політичної єдності, пошуку компромісу між партіями та потребі утримувати міцні союзи, зокрема в межах НАТО.

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