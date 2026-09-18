​Російська армія втратила за добу 1420 солдатів та 75 артилерійських систем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1420 солдатів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 3 РСЗВ, систему ППО, 12 НРК, 424 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 514 910 осіб.

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