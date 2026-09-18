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​Російська армія втратила за добу 1420 солдатів та 75 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 514 910 осіб. 

​Російська армія втратила за добу 1420 солдатів та 75 артилерійських систем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1420 солдатів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем, 3 РСЗВ, систему ППО, 12 НРК, 424 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 штуки спецтехніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб
  • танків – 12 351 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.
  • артилерійських систем – 49 938 (+75) од.
  • РСЗВ – 2 142 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 646 (+1) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.
  • спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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