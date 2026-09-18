Внаслідок ранкового обстрілу Київської області постраждала родина з трьома дітьми

Трьох неповнолітніх і одного дорослого госпіталізували.

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Вранці 18 вересня армія Росії атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Троє потерпілих – діти. За інформацією ДСНС, усі потерпілі є членами однієї родини.

Вони госпіталізовані з акубаротравмами і гострою реакцією на стрес. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи», – сказав він.

Російський обстріл зруйнував одну приватну оселю, ще одна була пошкоджена. Також пошкоджено авто. Рятувальники й інші необхідні служби працюють на місцях ударів.