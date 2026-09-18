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Внаслідок ранкового обстрілу Київської області постраждала родина з трьома дітьми

Трьох неповнолітніх і одного дорослого госпіталізували. 

Внаслідок ранкового обстрілу Київської області постраждала родина з трьома дітьми
Київська область, пошкоджений будинок родини
Фото: ДСНС України в Telegram

Вранці 18 вересня армія Росії атакувала дронами Фастівський район Київської області, внаслідок чого поранень зазнали п'ятеро людей. Троє потерпілих – діти. За інформацією ДСНС, усі потерпілі є членами однієї родини. 

Вони госпіталізовані з акубаротравмами і гострою реакцією на стрес. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Серед дорослих жінка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи», – сказав він.  

Російський обстріл зруйнував одну приватну оселю, ще одна була пошкоджена. Також пошкоджено авто. Рятувальники й інші необхідні служби працюють на місцях ударів.

  • Ворожі удари по столичному регіону тривають майже безперервно з 27 серпня, коли Росія почала запускати малі групи реактивних дронів протягом всієї доби. 
  • Учора ворог вдарив по об'єкту «Київстар» у Броварському районі, де містилося обладнання. Співробітники вціліли. У компанії повідомили, що послуги надають абонентам у повному обсязі. 
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